Paga la confezione di vino, ma dentro nasconde prodotti rubati: la cassiera del supermercato se ne accorge

È andato alla cassa per pagare delle bottiglie di vino. Ma all'interno del cartone aveva riposto anche altro. Ad accorgersene è stata la cassiera del supermercato, che ha allertato la sicurezza interna: dentro la confezione, infatti, il cliente aveva nascosto anche diversi prodotti per la pulizia del corpo e la cosmesi, per un valore di circa 300 euro.

L'episodio è avvenuto ieri (giovedì) all'Esselunga di Vigevano. L'uomo – un cameriere di 61 anni, residente a Vigevano, incensurato – è stato trattenuto dagli addetti del supermercato fino all'arrivo dei carabinieri della sezione Radiomobile, che lo hanno denunciato a piede libero. Dovrà difendersi dall'accusa di furto aggravato.