Covid-19: oggi 74.024 nuovi positivi, la curva tende al rialzo

Sono 74.024 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è stabile al 15,5% ma la tendenza della curva resta in salita. I decessi sono stati 85 (ieri erano stati 165) per un totale di 157.692 vittime dal febbraio di due anni fa. Guariti e dimessi sono 48.385 mentre diminuiscono le degenze: quelle ordinarie sono 8.319 (-84) e quelle in terapia intensiva sono 471 (-3).

La situazione oggi in Italia

In Lombardia sono 8.052 i nuovi contagiati con 17 decessi ed un tasso di positività al 12,5%. In ospedale i degenti ordinari sono 880 (+22) mente in terapia intensiva restano stabili i 58 ricoverati. In provincia di Milano i nuovi casi sono 2.843, in quella di Varese 794 e in quella di Monza e Brianza 633. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 408.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.660.538 (l’83,80% della popolazione) mentre la dose “booster” è stata somministrata a 38.402.220 persone (il 64,81% della popolazione).