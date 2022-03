Covid-19, in Italia 60.415 nuovi positivi: il tasso sale al 16,3%

Sono 60.415 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività che sale al 16,3%. I decessi sono stati 93 mentre guariti e dimessi sono stati 36.166. Aumentano le degenze ordinarie che oggi sono 8.430 (+111) mentre calano quelle in terapia intensiva (467, -4).

La situazione oggi in Italia

In Lombardia i nuovi positivi sono 6.371 con 17 decessi. In ospedale restano 874 persone (-6) nei reparti ordinari ed in terapia intensiva i pazienti sono 57 (-1). In provincia di Milano i nuovi contagiati sono 1.998; in quella di Varese 726 e in quella di Monza e Brianza 615. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 292.