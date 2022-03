Covid-19, la curva epidemica è in risalita

Sono 2.544, a fronte di 22.751 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta all'11,1%. I decessi sono stati 15 per un totale di 39.075 dall'inizio della pandemia. In ospedale tornano a salire i degenti ordinari (904, +30) mentre calano quelli in terapia intensiva (52, -5). La provincia di Milano è quella che evidenzia l'incremento maggiore (+977), seguita da quella di Brescia (+337) e da quella di Monza e Brianza (+235). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 141.

La situazione di oggi in Lombardia

In tutto il Paese continua la risalita della curva epidemica: i nuovi casi sono 32.573 (erano 28.900 lunedì scorso) con il tasso di positività che scende al 14,9%. I decessi sono stati 119. I degenti ordinari salgono a 8.728 (+298) unità mentre quelli in terapia intensiva scendono a 463 (-4).

Ad oggi ha completato il ciclo di vaccinazione primario l'83,83% della popolazione, pari a 49.673.075 persone, mentre la dose “booster” è stata somministrata a 38.460.857 persone (il 64,90% della popolazione).