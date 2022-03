Croce Rossa, vandalizzate le auto di due volontari

Due auto appartenenti ad altrettanti volontari della Croce Rossa di Mortara sono state oggetto di un atto di vandalismo sabato mattina non lontano dalla sede di viale Capettini dove era previsto un corso di aggiornamento e dove si stavano preparando viveri con sistema del "porta a porta". La zona, che è essenzialmente residenziale, di norma è tranquilla. Ma in questo caso i due volontari, al momento di riprendere le proprie auto, hanno trovato le gomme tagliate. «Ad aggravare la situazione - spiega una nota del Comitato di Mortara della Croce Rossa - c'era un cartello di divieto di sosta, "fatto in casa", che è stato successivamente rimosso che siamo riusciti a fotografare. Nella zona, è opportuno precisarlo, non esiste alcun divieto di parcheggio e quindi i volontario hanno rispettato in pieno il codice della strada».

Il cartello artigianale poi rimosso

«Siamo particolarmente colpiti da questo atto - commenta il presidente di Cri Mortara, Umberto Fosterni - E' gravissimo che una persona che toglie tempo alla propria famiglia per donarlo alla comunità possa subìre un atto così vile. Non voglio accusare nessuno ma difficilmente la vile mano arriva da lontano, indirettamente lasciando un'ombra di dubbio sui nostri vicini che apprezzano il nostro operato e sopportano qualche disagio quando dobbiamo utilizzare i parcheggi esterni. Mi addolora - continua Fosterni - constatare che la sicurezza, in una strada di ampio transito e parcheggio, possa essere colpita da questi scellerati atti di vandalismo, forse premeditato. Basta considerare che quando è stato reso noto sui social l'accaduto il cartello "fai-da-te" è sparito. Chiediamo al Comune - conclude il presidente di Cri Mortara - e all'assessore alla sicurezza Gigi Granelli una maggiore vigilanza: magari con telecamere posizionate lì vicino hanno ripreso qualcosa anche se sappiamo che è difficile cogliere sul fatto chi commette questi atti».

I volontari, che ovviamente hanno dovuto accollarsi le spese per la sostituzione degli pneumatici, hanno presentato denuncia ai carabinieri.