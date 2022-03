Irregolarità negli affidamenti di appalti e incarichi: ai domiciliari il sindaco

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. E' con questa ipotesi di reato che la Guardia di Finanza di Voghera ha dato esecuzione oggi alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Simone Tiglio, sindaco di Zavattarello. La misura cautelare è stata emesso nell'ambito di una complessa indagine effettuata dalle Fiamme Gialle di Voghera, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pavia, che ha consentito di indagare il sindaco, due funzionari pubblici ed un imprenditore per i reati di turbativa d'asta, rivelazione ed utilizzazione di segreto d'ufficio.

Le Fiamme Gialle hanno ricostruito i rapporti tra il primo cittadino e un imprenditore

Le attività hanno inizialmente riguardato delle presunte irregolarità di un bando di gara per l'assegnazione della gestione dell'asilo nido del centro dell'Oltrepò: secondo i riscontri investigativi il sindaco e l'imprenditore avrebbero preliminarmente concordato i dettagli di tutte le fasi previste per la gara d'appalto tra cui la bozza del capitolato nonché l'effettuazione di sopralluoghi congiunti finalizzati a definire, prima della presentazione delle offerte, il successivo acquisto da parte del Comune di tutto il materiale necessario per l'avvio ed il funzionamento della struttura.

I riscontri investigativi hanno fatto anche emergere diverse anomalie con riferimento alle modalità di selezione del direttore di una residenza sanitaria assistenziale dello stesso Comune, che hanno coinvolto il presidente della commissione esaminatrice del concorso e un altro dipendente pubblico: i due avrebbero agevolato una candidatura “gradita” nella preparazione delle previste prove scritte e orali, anticipandole le domande alle quale la Commissione l'avrebbe successivamente sottoposta.