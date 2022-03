Truffavano gli anziani, i carabinieri denunciano quattro persone

Quattro persone di età compresa tra i 23 ed i 59 anni, tutte residenti a Napoli e con precedenti penali, sono state denunciate dai carabinieri di Sartirana per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni di anziani. I quattro, che hanno già commessi episodi del genere in diverse località del nord Italia, sono stati identificati come i responsabili di due truffe commessi in provincia di Pavia.

Le denunce sono state perfezionate dai carabinieri di Sartirana

Il 21 dicembre una donna, che per telefono si era spacciata per la figlia, era riuscita ad ottenere 1.350 euro da una pensionata di 78 anni, a titolo di risarcimento per un incidente della quale sarebbe stata la responsabile. L'11 novembre, a Santa Cristina e Bissone la banda, con lo stesso espediente aveva ottenuto 560 euro e diversi monili d'oro da una donna di 80 anni per liberare il figlio, arrestato per aver investito una donna.

In entrambi gli episodi i truffatori avevano utilizzato delle auto a noleggio di una azienda napoletana. In tutti i casi la banda presentava alle vittime una situazione di estrema emergenza nella quale era necessario un immediato esborso di denaro per risolvere controversie giudiziarie una volta incassato il quale sparivano.