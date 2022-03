Trafficava droga anche in Lomellina: 30enne rintracciato a Milano

Non aveva utenze telefoniche intestate e utilizzava solo applicazioni di messaggistica per sfuggire alle intercettazioni. Non lavorava, risultava senza auto, case di proprietà o contratti di affitto a suo nome. In pratica, un "fantasma". L'uomo, italiano di 30 anni, è stato arrestato lunedì mattina dagli agenti del Nucleo controllo del territorio della polizia locale di Rho, che lo hanno rintracciato a Milano al termine di una lunga indagine. Il 30enne sarebbe coinvolto in un giro di spaccio nelle zone della Lomellina (Pavia) e dell'hinterland milanese.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Pavia e condotte dal vicecommissario Stefano Palmeri – responsabile del Nucleo Radiomobile della polizia locale di Rho –, hanno portato all'emissione di sette ordinanze di custodia cautelare, e al sequestro di diversi chili di droga. L'arrestato viveva in un appartamento, intestato ad altre persone, in zona Città Studi. Durante la perquisizione domiciliare, effettuata in collaborazione con gli agenti della polizia locale di Milano, sono stati trovati 100 grammi di hashish e denaro contante per 5.300 euro. L'uomo, indagato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, ora si trova ai domiciliari.

Il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, ha espresso soddisfazione per l'arresto: «Ringrazio la polizia locale guidata dal Comandante Antonino Frisone e il vicecommissario Stefano Palmeri per questo importante risultato frutto di indagini, che hanno evidenziato la loro alta professionalità investigativa con attività complesse e analisi di telefoni e tabulati telefonici oltre che servizi di osservazione, controllo e pedinamento, e l'acquisizione di informazioni confidenziali».