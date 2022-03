In Lombardia tasso di positività al 12,5%: sono 8677 i nuovi casi, 21 i decessi

È in lieve aumento il tasso di positività in Lombardia, oggi al 12,5% (ieri 11,8%). I nuovi casi di Covid segnalati sono 8677, a fronte di 69352 tamponi analizzati. In provincia di Pavia sono 431 i contagi rilevati. Sale il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive, dove ci sono attualmente 43 pazienti (+2), mentre scende nei reparti ordinari, dove sono 956 (-9). I decessi per coronavirus in Regione sono 21, dall’inizio della pandemia 39162.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.940 di cui 1.338 a Milano città

Bergamo: 510

Brescia: 1.086

Como: 535

Cremona: 246

Lecco: 271

Lodi: 135

Mantova: 409

Monza e Brianza: 820

Pavia: 431

Sondrio: 121

Varese: 848.