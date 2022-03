L'inseguimento in tangenziale finisce con un'auto ribaltata: tre arresti

Viaggiavano in tre su un'auto con la targa contraffatta, con attrezzi da scasso e ricetrasmittenti sintonizzate sul canale utilizzato dalle forze dell'ordine. A notare la Volkswagen Golf è stato un carabiniere fuori servizio che ha allertato i colleghi, subito intervenuti con una pattuglia. Ma alla vista delle forze dell'ordine, il conducente della Golf ha bruscamente accelerato. È successo ieri (giovedì). La fuga, iniziata ad Albuzzano, è terminata all’altezza dell'ingresso della tangenziale est di Pavia: la Volkswagen, che arrivava a forte velocità, ha tamponato un veicolo fermo allo stop. L'auto dei fuggitivi si è ribaltata sulla carreggiata, e i tre hanno cercato di scappare a piedi nei campi. I carabinieri li hanno inseguiti, e bloccati dopo una colluttazione.

I tre fermati – un 57enne, un 41enne e un 27enne, tutti italiani con precedenti – sono stati arrestati dai militari della sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pavia. Dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale in concorso, porto ingiustificato di grimaldelli, falsificazione di targhe di immatricolazione veicolo e lesioni personali aggravate. Trattenuti in camera di sicurezza, saranno processati oggi (venerdì) per direttissima. Gli arrestati sono poi stati portati in pronto soccorso per le lesioni causate dall'incidente; il più grave ha una prognosi di 20 giorni. Feriti anche il conducente dell'auto tamponata, che ha riportato una prognosi di 10 giorni e uno dei militari dell'Arma intervenuti, giudicato guaribile in 5 giorni.