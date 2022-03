Perde il controllo dell'auto dopo un malore, muore uomo di 67 anni

Stava tornando da Novara dopo una riunione dell'associazione dei pescatori, sua grandissima passione. Ma a casa non è mai arrivato: la sua Ford Fiesta ha terminato la propria corsa nei campi presso la provinciale 197, tra Confienza e Robbio. L'incidente è avvenuto a mezzanotte tra venerdì e sabato. Una tragedia senza testimoni, ma la dinamica fa propendere per il malore improvviso che ha impedito all'uomo di mantenere il controllo della vettura.

È morto così Valter Quartara, robbiese, 67 anni.

Valter Quartara

Lascia la moglie e una figlia, volontaria della Croce Azzurra Robbiese. Sono arrivati sul posto proprio i membri della Azzurra: la ragazza fortunatamente non era di turno. Insieme al personale di un'automedica arrivata da Novara e di un'ambulanza dell'Areu di Pavia hanno tentato disperatamente di rianimarlo per oltre mezz'ora, invano. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale, intervenuta coi vigili del fuoco per estrarre il corpo dall'auto.