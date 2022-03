Covid-19, la curva epidemica continua la flessione

Sono 30.710 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. E se la curva epidemica dà segnali di calo non si può dimenticare che il confronto con ieri (59.555 positivi) è in qualche modo impossibile a causa del ridotto numero di tamponi effettuati. Il tasso di positività scende al 14,5%. Ma per il quarto giorno i numeri sono in ribasso e questo potrebbe significare il raggiungimento del picco. I decessi sono stati 95 mentre crescono i ricoveri ordinari (9.496, +85) e quelli in terapia intensiva (487, +23). Dimessi e guariti sono 40.300.

Il quadro di oggi in Lombardia

Salgono ancora i ricoveri in Lombardia a causa del Covid-19. Oggi i degenti ordinari sono 967 (+39) e quelli in terapia intensiva 47 (+3). Complessivamente i nuovi positivi sono 2.718 a fronte di 23.496 tamponi effettuati per un tasso di positività dell'11,5%. I decessi sono stati 8 per un totale di 39.197 dall'inizio della pandemia. In provincia di Milano i contagiati sono 1.037 più di ieri; in quella di Brescia 396 e in quella di Monza e Brianza 229. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 157.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.730.923 persone (l'83,92% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 38.710.268 persone (il 65,33% della popolazione).