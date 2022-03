Tamponamento sul ponte del Ticino: il traffico è al momento bloccato

Cinque persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo non grave, in un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli e che è avvenuto qualche minuto prima delle 17 lungo la ex strada statale 494 in corrispondenza del ponte sul Ticino. Attualmente il traffico sul viadotto risulta interrotto.

La circolazione sul viadotto è attualmente bloccata

Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118, una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano, i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale di Vigevano che si sta occupando dei rilievi.