Benefici revocati, finisce in carcere

Dopo essere stato ristretto agli arresti domiciliari gli era stato concesso l'affidamento in prova. Una opportunità che N.D., 26 anni, pregiudicato residente a Palestro, non ha saputo sfruttare. Il giovane è stato infatti arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della stazione di Robbio che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di aggravamento della pena emesso dall'ufficio di sorveglianza di Pavia.

L'arrestato è stato condotto in carcere ai Piccolini

La decisione è stata assunta a seguito del suo arresto per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dei carabinieri del nucleo radiomobile di Pavia. Il ventiseienne è stato prelevato dai militari del maggiore Paolo Banzatti e accompagnato nel carcere vigevanese dei Piccolini.