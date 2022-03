Integratori e farmaci dannosi alla salute: maxi-sequestro da un milione di euro

Esercizio abusivo della professione, somministrazione e commercio di medicinali guasti e frode nell'esercizio del commercio. Sono le accuse dalle quali saranno chiamati a difendersi sei negozianti milanesi presso i quali i militati del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo di 620 mila integratori alimentari e 23 mila farmaci dannosi per la salute del consumatore per un valore di almeno un milione di euro.

Una delle scatole di integratori sequestrate dalle Fiamme Gialle

Le indagini sono iniziate a seguito di un controllo di routine nel corso del quale era stata rilevata l'esposizione nelle vetrine delle erboristerie ispezionate di un volantino che promuoveva il prodotto spacciato come anti-Covid-19. Posto sotto sequestro, il materiale è stato affidato ai laboratori del Dipartimento di Chimica dell'università di Milano che ha attestato la composizione difforme del prodotto rispetto a quella dichiarata e la presenza di sostanze riconosciute come dannose per la salute dei consumatori, in particolare metalli pesanti come arsenico, mercurio, cadmio, piombo, nichel, cromo e alluminio; di un antibiotico del gruppo delle tetracicline, di idrocarburi alifatici pesanti nonché di Naltrexone, una sostanza somministrata nelle terapie per contrastare il consumo di alcol e oppiacei.

Il materiale è stato analizzato nei laboratori del Dipartimento di Chimica dell'università di Pavia

La normativa vigente in ambito europeo prevede che gli integratori commerciali destinati alla commercializzazione nell'Unione Europa debbano rispondere a rigide prescrizioni in materia di sicurezza, di conformità igienico-sanitaria e riportare le informazioni per il consumatore oltre ad essere assunti sotto controlli medico.