Covid: in Lombardia 9141 nuovi casi, in provincia di Pavia 509

Sono 9141 i nuovi casi di positività al Covid rilevati in Lombardia nell’ultimo giorno, a fronte di 75124 tamponi processati (tasso di positività al 12,1%, ieri 12,7%). In provincia di Pavia sono 509 i contagi accertati. Diminuiscono di due unità i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono attualmente 41 pazienti (-2), mentre nei reparti ordinari sono 1040 (+4). I decessi per coronavirus in Regione sono stati 20 nelle ultime 24 ore, dall’inizio della pandemia 39261.

Da domani, 1° aprile, cambiano le misure anti-Covid e termina lo stato di emergenza.

Ecco le nuove disposizioni: