Scontro tra autoarticolati, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di distaccamento di Broni sono intervenuti nel pomeriggio di ieri lungo la corsia sud dell'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra Broni e Casteggio a causa di un incidente che ha coinvolto tre autoarticolati sulla cui dinamica sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia stradale.

Un particolare dell'incidente di ieri

Due dei tre conducenti hanno riportato feriti lievi; un terzo è stato invece trasportato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero però preoccupanti.