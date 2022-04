Covid-19, scendono i contagi ma aumentano le degenze

Sono 9.053, a fronte di 71.522 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati il Lombardia nell'arco delle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 12,6%. I decessi sono stati 7, per un totale di 39.268 dall'inizio della pandemia. Salgono i ricoveri: quelli ordinari sono 1.070 (+30) mentre quelli in terapia intensiva sono 42 (+1). La provincia di Milano conta 2.927 nuovi casi di contagio, seguita da quella di Brescia (+1.1.67) e dal quella di Varese (+861). In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 466.

La situazione odierna in Lombardia

In tutto il Paese i nuovi casi sono 74.350 con 154 decessi con il tasso di positività che scende al 14,4%. In ospedale restano 9.981 degenti ordinari (+83) mentre in terapia intensiva sono 476 (+8). Guariti e dimessi sono 82.443.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 49.757.352 persone (l'83,97% della popolazione) mentre la dose “booster” è stata somministrata a 38.841.771 persone (il 65,55% della popolazione).