Dal 2011 alla guida del distaccamento della polizia stradale: in pensione il comandante Bencivenga

Per 42 anni ha vestito la divisa della polizia stradale e dal 2011, dodici anni dopo il suo arrivo in città, è diventato comandante del distaccamento di Vigevano. Da oggi il sostituto commissario Pasquale Bencivenga, 60 anni, è in pensione. Un cambiamento epocale nella vita di chi, come lui, ha vissuto la sua professione con straordinaria passione sino all'ultimo giorno. Campano della provincia di Caserta, si è arruolato appena diciottenne. Dopo la scuola ad Alessandria e un anno al Reparto Celere di Milano, alla fine del 1981 approda alla polizia stradale, da sempre il suo obiettivo. La destinazione è Magenta dove resta sino al 1999 quando, promosso ispettore, approda a Vigevano.

Nella città ducale il sostituto commissario Bencivenga diventa presto una colonna del distaccamento della polstrada che dal 2011 è chiamato a comandare. «L'attività qui è particolarmente complessa - spiega - perché il territorio da presidiare è enorme: da un lato si spinge sino ai confini del Piemonte e dall'altro alla periferia di Milano con in mezzo 78 chilometri di provinciale 494». Nella sua attività in Lomellina, oltre a decine di incidenti mortali, si è occupato anche di importanti indagini di polizia giudiziaria che hanno portato a sgominare una banda dedita ai furti di Tir e di un'altra specializzata in auto "taroccate". Ora è arrivato il momento di voltare pagina. «So che non sarà facile e che la divisa mi mancherà - conclude Bencivenga - ma ho la famiglia, due nipotine, tante cose da fare e la voglia di farle». Il suo sostituto sarà nominato dopo l'estate.