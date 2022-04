Il precetto pasquale interforze

Si è svolto questa mattina, nel duomo di Vigevano, il consueto precetto pasquale interforze al quale hanno partecipato tutti i rappresentanti di tutte le forze che operano per la sicurezza dei cittadini. Ad officiare la cerimonia, che si è svolta nel rispetto delle normative anti-Covid, è stato il vescovo di Vigevano, Maurizio Gervasoni.

Alla cerimonia hanno partecipato tutte le autorità civili e militari

Nella sua omelia il presule ha posto l'accento sul lavoro che tutti gli uomini in divisa stanno svolgendo sullo scenario del conflitto in Ucraina, sottolineando tra l'altro l'impegno dei vigili del fuoco, che sono chiamati a spegnere i fuochi scatenati dalla guerra e di tutti gli appartenenti agli altri Corpi che operano per assicurare i corridoi umanitari e per garantire un minimo di protezione ai civili inermi.