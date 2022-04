Tentano il prelievo dal Bancomat, scoprono che è stato manomesso

Uno strumento di alluminio impediva alle banconote di uscire dallo sportello elettronico in modo da essere recuperate in un secondo momento. L'ingegnoso raggiro è stato scoperto nella serata di giovedì a Cozzo. A dare l'allarme sono stati due correntisti di una banca che ha sede in via Roma che si sono accorti dell'anomalia al momento di effettuare un prelievo al Bancomat.

Sull'accaduto indagano i carabinieri di Candia

Il successivo controllo dell'apparato elettronico da parte dei carabinieri di Candia, ha consentito di scoprire e rimuovere il marchingegno. Il denaro in esso contenuto è stato sequestrato e poi restituito alla banca. Subito dopo sono partite le indagini per risalire agli autori.