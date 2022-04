Covid-19, in Lombardia 8.782 nuovi casi con il tasso di positività al 13,1%

Sono 70.803 contro i 74.350 casi di ieri, i nuovi contagi da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 129 (ieri erano stati 154) ed il tasso di positività che scende al 14,8%. I ricoverati sono 9.949 di cui 493 in terapia intensiva. I dimessi e i guariti sono 65.159.

La situazione di oggi in Italia

In Lombardia i nuovi casi sono 8.782 con il tasso di positività che sale dal 12,6% di ieri al 13,1% di oggi. I ricoveri ordinari sono 1.078 (+8) e quelli in terapia intensiva sono 40 (-2). I decessi sono stati 12. In provincia di Milano i nuovi casi sono 2.882, in quella di Brescia 1.088 e quella di Varese 883. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 448.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.766.399 (l’83,98% della popolazione) mentre la dose “booster” è stata somministrata a 38.884.696 persone (il 65,62% della popolazione).