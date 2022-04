Covid-19: in Italia 58.588 nuovi positivi

Sono 6.371 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 12,1%. I decessi sono stati 35 per un totale di 39.315 dall’inizio della pandemia. In ospedale restano 1.081 degenti (+3) mentre in terapia intensiva i pazienti sono 44 (+4). In provincia di Milano i nuovi casi sono 2.153, in quella di Brescia sono 754 e in quella di Monza e Brianza sono 581. In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 315.

Il bollettino di oggi in Italia

In tutto il Paese i nuovi casi sono 58.588 con il tasso di positività che resta stabile al 14,7%. I decessi sono stati 118. I degenti ordinari sono 10.017 (+68) mentre in terapia intensiva i ricoverati sono 489 (-4).