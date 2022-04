Ladri al cimitero, rubati 15 metri di grondaie in rame

I ladri di rame tornano al colpire in Lomellina. Qualche giorno fa nel mirino dei "predoni" è finito il cimitero di Nicorvo dal quale sono stati sottratti 15 metri di grondaie in rame. L'azione dei malviventi è avvenuta lo scorso 24 marzo. I ladri sono penetrati nel campo santo, che non è coperto dalla videosorveglianza, e hanno compiuto la razzia.

Sull'accaduto indagano i carabinieri

L'episodio è stato denunciato ieri dal sindaco del centro lomellino, Michele Ratti, ai carabinieri della stazione di Robbio che hanno avviato le indagini.