Lite in strada: ferito un uomo di 28 anni

Un uomo di 28 anni è rimasto ferito oggi pomeriggio in via Madonna Sette Dolori a seguito di una lite sulla quale sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti del commissariato di Vigevano.

Le pattuglia della polizia oggi pomeriggio in via Madonna Sette Dolori

Il fatto è avvenuto poco dopo le 19.30. L’uomo, soccorso dal personale della Croce Rossa di Vigevano è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove è stato ricoverato in codice giallo.