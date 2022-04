Rubarono il braccialetto ad un anziano con la "tecnica dell'abbraccio" : tre denunciati

Lo scorso 15 marzo con la cosiddetta "tecnica dell'abbraccio", avevano sottratto da un pensionato di 71 anni di Cilavegna un braccialetto del valore di 3.500 euro. Quindi erano fuggiti a bordo di una Fiat Punto poi risultata intestata ad un prestanome.

Delle indagini si sono occupati i carabinieri di Gravellona

I carabinieri della stazione di Gravellona, che si sono occupati delle indagini, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare e denunciare per furto con strappo in concorso gli autori. Si tratta di G-H., 18 anni, pregiudicato residente nel Reggiano; G.S., 19 anni, pregiudicata nata in Romania, residente sempre in Emilia Romagna e D.H., 47 anni, nata a Torino ma di fatto senza fissa dimora.