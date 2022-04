Covid-19: in Italia 30.630 nuovi casi

Sono 30.630 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 14,5%. I decessi sono stati 125. Crescono i ricoveri ordinari (10.241, +224) mentre calano quelli in terapia intensiva (483, -6).

In Lombardia i nuovi contagi sono 2.512 con 14 decessi ed il tasso di positività al 10,3%. I pazienti ordinari sono 1.107 (+26) mente quelli in terapia intensiva sono 45 (+1). In provincia di Milano i nuovi contagi sono 908; in quella di Brescia 372 e in quella di Monza e Brianza 236. In provincia di Pavia sono invece 158.

Il quadro di oggi in Lombardia

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 49.769.511 persone (l'83,99% della popolazione) mentre la dose “booster” è stata somministrata a 38.894.981 persone (il 65,64% della popolazione).