Scontro tra auto alla rotatoria di Santa Giuliana: due donne ferite

Due donne di 41 e 61 anni sono rimaste ferite oggi pomeriggio in uno scontro avvenuto all'altezza della rotonda di Santa Giuliana, nel pieno centro cittadino. I due mezzi coinvolti stavano provenendo uno da via Gravellona e l'altro da viale Montegrappa. La causa dell'impatto, che è in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, che sono intervenuti per i rilievi, sarebbe una mancata precedenza.

Le due auto dopo l'incidente

Sul posto con il personale medico del 118 sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Vigevano e dell'Ata Soccorso che hanno trasportato le due ferite in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano.