Urta un'auto e poi fugge: è caccia al pirata della strada

Ha urtato un'auto che stava percorrendo corso Torino diretta verso il centro cittadino e si è poi allontanato a tutta velocità. E' caccia al pirata della strada che, ieri sera poco prima delle 23.30, ha causato un incidente all'incrocio tra via Ottone e corso Torino nel quale è rimasta coinvolta una donna di 43 anni che per fortuna non ha riportato conseguenze gravi.

Un particolare della fiancata sinistra della Mazda distrutta dall'impatto

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto l'auto è sbucata dalla laterale senza rispettare lo stop ed è andata collidere con la Mazda che era diretta verso il centro cittadino. Quest'ultima, dopo aver ruotato su se stessa almeno due volte ed aver urtato lievemente un'auto in sosta, si è fermata sul marciapiede. Il “pirata”, anziché fermarsi a prestare soccorso alla conducente, poi trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale in codice verde da una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano, si è allontanato in direzione di Mortara. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia locale che utilizzerà anche le immagini delle telecamere della vigilanza pubblica ed eventualmente anche quelle delle abitazioni private e delle aziende della zona che potrebbero aver intercettato l'auto del fuggitivo.