Covid-19: in Lombardia 9.368 positivi

Sono 69.596 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 14,8%. I decessi sono stati 149 per un totale di 161.122 dall'inizio della pandemia. Dimessi e guariti sono 91.204. Sono in calo i dati relativi alle degenze: quelle ordinarie sono 10.078 (-86), quelle in terapia intensiva sono 471 (-5).

La situazione odierna il Lombardia

In Lombardia i nuovi positivi sono 9.368 ed il tasso di positività si attesta al 12,8%. I decessi sono stati 29 per un totale di 39.388 dall'inizio della pandemia. Negli ospedali i degenti ordinari sono 1.088 (-56) mentre in terapia intensiva i ricoverati sono 40 (+5). La provincia di Milano, con i suoi 3.107 casi è quella che fa registrare il maggiore incremento, seguita da quella di Brescia (+1.204) e da quella di Varese (+959). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 496.

Alla data odierna hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.783.807 persone (l'84,01% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a38.962.196 persone (il 65,75% della popolazione) e la quarta a 65.793 persone (lo 0,11% della popolazione).