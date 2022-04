Scontro auto-pullman in via Cararola

Tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente, avvenuto intorno alle 12.20, tra via Cararola e strada dei Rebuffi alla periferia della città. A scontrarsi, per cause che saranno accertate dai rilievi degli agenti della polizia locale, che sono intervenuti sul posto, sono stati un pullman della società Autoguidovie ed una Jeep Compass.

I danni riportati dalla Jeep nell'impatto

L'impatto è stato particolarmente violento ma per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per gli interessati. Una persona è stata trasferita in codice verde al policlinico di Pavia. A prestare loro soccorso sono arrivate l'automedica del 118 ed una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano.