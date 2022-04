Lo avvicinano e gli sottraggono il portafoglio: pellegrino derubato nel parco di via Istria

Due individui, che ha descritto come nordafricani, lo hanno avvicinato con una scusa mentre si trovava nelle vicinanze del parco pubblico “Martinoli” nella zona di via Istria a Mortara e, dopo averlo distratto, gli hanno sottratto il portafoglio che conteneva, oltre ai documenti, 160 euro in contanti.

Sull'accaduto indagano i carabinieri

E' accaduto ieri pomeriggio ad un ingegnere tedesco di 43 anni che stava percorrendo il tratto mortarese della Via Francigena. I due individui si sono poi allontanati facendo perdere le proprie tracce. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della locale stazione.