Ragazzo di 16 anni ruba una Panda e la guida: denunciato

Non ha ancora compiuto 18 anni, ma è stato trovato dai carabinieri al volante di un'automobile. Non solo: la vettura non era sua, ma risultava rubata a un vigevanese, che a sua volta ne usufruiva a noleggio a lungo termine.

Sono guai per un ragazzo di 16 anni, classe 2006, nato a Vigevano e domiciliato a Sannazzaro, disoccupato, già con precedenti di polizia nonostante la verdissima età: ieri i carabinieri della stazione di Garlasco lo hanno denunciato in stato di libertà dopo averlo trovato, intorno alle 16, alla guida della Panda che appartiene a una ditta di noleggio di Trento. Il locatario, un uomo di 59 anni che vive alla Sforzesca, la teneva in cortile. È da lì che il ragazzo, poco prima di essere individuato, l'ha portata via.

Il minorenne, dopo le formalità di rito in caserma, è stato riaffidato ai congiunti.