Fatture false e riciclaggio per 2 milioni di euro: la Finanza sequestra beni per 1 milione e 400 mila euro

Emissione ed utilizzo di fatture false, occultamento e distruzione di documentazione contabile, riciclaggio ed autoriciclaggio. Sono le accuse con le quali i militati della Guardia di Finanza di Pavia hanno denunciato i quattro responsabili di tre aziende specializzate nel trasporto di medicinali e indumenti antinfortunistici. Le indagini hanno consentito di chiedere alla Procura della Repubblica di Pavia il sequestro preventivo di denaro contante, immobili e veicoli delle tre società e dei quattro indagati per un valore complessivo di un milione e 400 mila euro.

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato beni per un milione e 400 mila euro

Gli investigatori delle Fiamme Gialle hanno accertato la creazione di una società “cartiera”, vale a dire creata al solo scopo di emettere fatture false, che ha consentito di generare una consistente evasione fiscale da parte di altre due società. I militari hanno analizzato i flussi finanziari delle persone fisiche e società e ricostruito i rapporti commerciali che hanno intrattenuto tra il 2017 ed il 2020 e di accertare operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio per un ammontare di 2 milioni di euro.

Gli accertamenti hanno consentito di elevare sanzioni per oltre 400 mila euro

Gli accertamenti hanno consentito di appurare l'utilizzo da parte delle società di 79 lavoratori irregolari e di constatare una evasione dei contributi per un milione e 700 mila euro con il coinvolgimento, per il pagamento di imposte e sanzioni, di altre 14 società obbligate in solido. Le indagini bancarie, infine, hanno consentito ai militari di infliggere sanzioni per violazioni delle limitazione per l'uso del contante per 402 mila euro.