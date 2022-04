Covid-19, in Italia 62.037 nuovi contagi

Sono 8.723, a fronte di 67.523 tamponi effettuati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 12,9%. I decessi sono stati 15 per un totale di 39.515 dall'inizio della pandemia. Crescono i ricoveri ordinari, oggi 1.149 (+44) mentre calano quelli in terapia intensiva che sono 40 (-3). La provincia di Milano, con i suoi 2.844 casi, è quella che registra l'incremento maggiore, seguita da quella di Brescia (+1.056) e da quella di Varese (+831). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 441.

I dati di oggi in Lombardia

In tutto il Paese i nuovi contagiati sono 62.037 con il tasso di positività al 14,8%. I decessi sono stati 155. Guariti e dimessi sono 63.318 più di ieri; in ospedale restano invece 10.166 degenti ordinari (-41) e 449 (-14) in terapia intensiva.