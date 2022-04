Prevenire i "rave": il prefetto scriverà ai sindaci del territorio

Sensibilizzare tutti i sindaci del territorio ad un maggiore controllo per prevenire i “rave” non autorizzati. Il prefetto di Pavia, Paola Mannella, che questa mattina ha presieduto la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, scriverà a tutti i primi cittadini con l'obiettivo di rafforzare la comunicazione tra forze dell'ordine e amministrazioni locali, intercettando e segnalando tempestivamente tutti gli elementi riconducibili a questo genere di eventi.

Il prefetto di Pavia, Paola Mannella

Il prefetto, che si è complimentata con i vertici di polizia e carabinieri per coordinamento ed il tempestivo intervento in occasione del “rave” che domenica ha richiamato in una area industriale di Casatisma oltre 250 giovani, ha sottolineato come lo sforzo congiunto sia indispensabile per prevenire i raduni non autorizzati evitando al tempo stesso le ricadute di ordine ambientale e sanitario causate non solo dalla circolazione e dal consumo di sostanze stupefacenti ma anche dal mancato rispetto delle fondamentali norme di sicurezza. Questo strumento si aggiungerà al costante monitoraggio delle reti social da parte delle forze dell'ordine e alla vigilanza e al controllo del territorio.