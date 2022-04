Rubò attrezzi da un furgone: denunciato con la compagna

A metterlo nei guai sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza di Lomello, che lo hanno sorpreso mentre rubava una motosega ed un flessibile da un furgone Iveco Daily di proprietà di un artigiano di San Giorgio. L'uomo, A.B., 34 anni, pluripregiudicato residente a Mezzana Bigli, è stato denunciato a piede libero per furto.

Nell'ambito delle indagini i militari del maggiore Paolo Banzatti hanno denunciato anche la compagna dell'uomo, 32 anni, come lui pluripregiudicata, per favoreggiamento. Pur essendo la proprietaria dell'auto utilizzata per la commissione del reato, non aveva fornito ai carabinieri indicazioni sulla persona che l'aveva in uso nel pomeriggio del 19 dicembre, quando è avvenuto il furto.