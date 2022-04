Covid-19, in Italia 64.951 nuovi casi e tasso di posività al 14,8%

Sono 64.951 contro i 62.037di ieri, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore: il tasso di positività si mantiene stabile al 14,8%. I decessi sono stati 149 (ieri erano stati 155) mentre guariti e dimessi sono 65.664. Le degenze risultano in calo in ogni area: quelle ordinarie sono attualmente 10.075 (-91) mentre quelle in terapia intensiva sono 420 (-29).

La situazione odierna in Lombardia

In Lombardia i nuovi contagiati sono 8.780 a fronte di 71.410 tamponi effettuati con il tasso di positività al 12,2%. I decessi sono stati 25 per un totale di 39.540 dall'inizio della pandemia. Scendono le degenze: quelle ordinarie sono 1.125 (-24) e quelle in terapia intensiva 38 (-2).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 49.813.102 persone (l'84,06% della popolazione) mentre la dose “booster” è stata somministrata a 39.107.512 persone (il 66% della popolazione). La quarta dose ha interessato sinora 74.020 persone (lo 0,12% della popolazione).