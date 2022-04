Raid notturno alla manifattura Loro Piana

Ladri in azione nella notte tra martedì e mercoledì ai danni della manifattura Loro Piana di viale Unione Sovietica. I malviventi si sono introdotti negli spazi dell'azienda forzando una porta di emergenza e si erano impadroniti di alcuni scatoloni di prodotti di maglieria per un valore non ancora esattamente quantificato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mede che hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei ladri che sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.