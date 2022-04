Furti nelle scuole: nel mirino il liceo "Cairoli" e il "Roncalli"

Tre episodi pressoché identici tanto da fare pensare che ad agire siano state le stesse persone. Nella notte tra lunedì e martedì ignoti si sono introdotti nella sede della Fondazione Roncalli, in piazza Calzolaio d'Italia forzando una finestra e hanno tentato di aprire il distributore delle bevande, senza riuscirci ma danneggiandolo. Nella stessa notte i ladri sono entrati anche nei locali del liceo “Cairoli” di via Cairoli attraverso una porta lasciata aperta e hanno aperto il distributore di bevande impadronendosi del denaro, per un valore non quantificato, in esso contenuto. Un analogo furto, commesso con le stesse modalità, si era registrato nella notte tra venerdì e sabato. Il bottino anche in questa circostanza non è stato quantificato.

Nel mirino dei ladri è finita anche la sede della Fondazione Roncalli di piazza Calzolaio d'Italia

L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri che potranno contare sulle immagini del sistemi di videosorveglianza delle scuole.