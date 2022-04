Cane incastrato in un canale: salvato dai vigili del fuoco

Era rimasto incastrato nei pressi di un canale. Il cane, che si chiama Indy, è stato tratto in salvo grazie all’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pavia. È accaduto questa mattina (venerdì), in territorio comunale di Vellezzo Bellini. Le operazioni di recupero, effettuate da una squadra Usar (Urban Searche and Rescue), sono durate ore. L’esemplare è stato poi riconsegnato al proprietario.