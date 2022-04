In Lombardia tasso di positività al 13,9% (ieri 12,2%). Cala ancora il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali

A fronte di 57994 tamponi processati, sono 8098 i nuovi casi di Covid accertati in Lombardia, di cui 439 in provincia di Pavia; il tasso si positività si attesta al 13,9%, in aumento rispetto a ieri quando era al 12,2%. Continua a diminuire il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale: sono attualmente 37 (-1) in terapia intensiva), e 1118 nei reparti ordinari (-7). I decessi per coronavirus in Regione sono stati 23 nell’ultimo giorno, 39563 dall’inizio della pandemia.