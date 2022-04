Pavia, bar del centro sconosciuto al fisco: evasione da oltre 250mila euro

Il bar, situato nel centro storico di Pavia, era sconosciuto al fisco. Le indagini della Guardia di Finanza sono iniziate con una verifica fiscale, a cui è seguito un controllo sul posto. In base agli accertamenti e alle analisi dei documenti contabili, è stato ricostruito l'intero fatturato aziendale: i militari delle Fiamme Gialle hanno così scoperto che le operazioni commerciali effettuate negli anni di imposta 2018 e 2019 sarebbero avvenute senza che venisse poi presentata la dichiarazione dei redditi. Un sistema che ha consentito di non versare le imposte dovute per circa 170mila euro e di ottenere un ingiusto vantaggio concorrenziale a discapito delle altre imprese.

Il titolare del bar, denunciato per omessa dichiarazione fiscale, non avrebbe neppure versato i contributi previdenziali e assistenziali ai propri dipendenti, per un importo di circa 90mila euro. La Guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo di denaro, immobili e autoveicoli per un valore di 250mila euro nelle disponibilità della società e del suo amministratore.