Fermato dalla polizia locale, cerca di disfarsi di un contenitore: all’interno c’era dell’hashish

Si erano dati appuntamento nel parcheggio davanti al palazzetto dello sport di Vigevano. Alla vista della pattuglia della polizia locale, i componenti del gruppo si sono allontanati, disperdendosi. Il controllo, che rientra in una serie di servizi di pattugliamento nelle zone periferiche della città, è scattato nella serata di ieri (venerdì). Gli agenti sono comune riusciti a fermare due persone.

Mentre era in corso la loro identificazione, uno dei due ha fatto cadere un piccolo involucro in plastica sotto il veicolo, probabilmente con l'intenzione di nascondere il contenuto al personale del Comando di via San Giacomo. Il gesto non è però passato inosservato: all’interno dell'astuccio gli agenti hanno recuperato e sequestrato alcuni grammi di hashish. La persona fermata è stata sanzionata e segnalata come consumatore di droga.