In Lombardia 8598 nuovi contagi e 34 decessi

A fronte di 67713 tamponi processati, risultano essere 8598 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, di cui 430 in provincia di Pavia. Il tasso di positività scende al 12,7%, ieri era al 13,9%. Diminuisce ancora il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive, dove ci sono attualmente 35 pazienti (-2), mentre aumenta leggermente nei reparti ordinari, dove sono 1126 (+8). I decessi per Covid in Regione sono stati 34 nell’ultimo giorno, 39597 dall’inizio della pandemia.