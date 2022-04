Covid: in Lombardia tasso di positività stabile al 12,7%

Sono 6229 i casi di Covid 19 registrati in Lombardia nell’ultimo giorno, a fronte di 48897 tamponi analizzati; in provincia di Pavia risultano essere 360 i nuovi positivi. Il tasso di positività rimane stabile rispetto ieri e si attesta al 12,7 %. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono attualmente 36 (+1), mentre quelli negli altri reparti sono 1105 (-21). I decessi per coronavirus in Regione sono stati 29 nelle ultime 24 ore, dall’inizio della pandemia 39626.