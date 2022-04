Incendio boschivo ad Angera: impegnati 40 volontari del Parco del Ticino

Stanno proseguendo anche oggi (domenica) le operazioni di contenimento e di messa in sicurezza dell’incendio, ora sotto controllo, divampato nella serata di venerdì ad Angera (Varese). Le fiamme hanno distrutto circa 9 ettari di bosco sul monte San Quirico. Molti residenti sono stati costretti ad abbandonare le loro abitazioni. In queste ore anche i volontari del Nucleo antincendio boschivo del Parco del Ticino sono impegnati nelle attività di bonifica delle aree colpite dalle fiamme.

«Da venerdì donne e uomini del Nucleo AIB sono impegnati in località Angera – fanno sapere dall’ente dal Parco – Su attivazione della Sala operativa, il Nucleo Aib è intervenuto con 40 volontari e 13 automezzi, dando supporto al personale della provincia di Varese. Sul posto anche i vigili del fuoco, 3 Canadair e 2 elicotteri regionali. Nel frattempo altre 4 squadre AIB hanno proceduto col monitoraggio del territorio inserito nel Parco; assieme a loro sono attive che le pattuglie Gev (Guardia Ecologiche Volontarie). Inoltre sabato mattina è stato smontato e recuperato il ponte provvisorio in Fagiana per un suo eventuale utilizzo in contesto di emergenza».

Prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per fronteggiare l’#incendio di vegetazione nei boschi di Angera (VA).

Nella clip il lavoro del DOS (Direttore del Operazioni di Spegnimento) per coordinare i lanci d’acqua dei #Canadair [#16aprile 17:00] pic.twitter.com/GUPAkwDz2c — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) April 16, 2022