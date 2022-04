Rubano il necessario per una grigliata: in fuga con tavoli, griglie e bottiglie

Aveva forse in programma di organizzare una grigliata per Pasqua, o Pasquetta, il ladro (o i ladri) che venerdì ha forzato e razziato il deposito di un'associazione sportiva di Vigevano, portandosi via diverso materiale, tra cui alcuni tavoli, delle panche, e perfino due griglie a gas, con tanto di bombole.

Sono stati saccheggiati anche gli spazi in cui erano custodite diverse bevande in bottiglie. L'ammontare della refurtiva è ancora in fase di valutazione. Il furto è stato scoperto il giorno seguente, sabato 16, ed è poi stato denunciato ai carabinieri. Sull'episodio sono attualmente in corso le indagini per risalire ai responsabili.