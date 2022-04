Vasto rogo in una cascina: sul posto diverse squadre di vigili del fuoco

L’incendio ha interessato alcuni capannoni di una cascina in strada Casalina, ad Abbiategrasso. L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 14,45, ed è stato richiesto l'intervento di diverse squadre di vigili del fuoco; le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono continuate anche in serata.

Clicca qui per il contributo video.

Sul posto sono intervenute anche tre ambulanze, due dell’Ata soccorso e una della Croce Azzurra di Vigevano. Al momento non risulterebbero feriti in gravi condizioni. Per conoscere le cause all’origine del rogo, occorrerà attendere le verifiche effettuate dal persone dei vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine.