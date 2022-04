Non si calma dopo l'alterco e aggredisce i carabinieri: denunciato

Non ha accolto l'invito dei carabinieri di andarsene dall'abitazione dell'uomo con il quale, poco prima, aveva avuto un violento alterco. E anzi, in evidente stato di alterazione, ha mantenuto un atteggiamento aggressivo anche verso i militari della stazione di Garlasco che hanno dovuto ammanettarlo. Subito dopo lo hanno condotto in caserma dove gli è stata formalizzata la denuncia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio è avvenuto venerdì in una abitazione di Alagna. A dare l'allarme era stata la compagna di uno dei due contendenti, spavent.ata per come si stavano mettendo le cose. A finire nei guai è stato C.G., 38 anni, pregiudicato residente a Garlasco.